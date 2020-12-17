Экономист Михаил Дмитриев: как сделать Россию эффективным государством

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17 декабря 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экономист Михаил Дмитриев, который в 90-е и нулевые годы входил в правительство РФ и стоял у истоков возникновения нынешней системы госуправления в России, рассказал о том, что необходимо для построения в нашей стране эффективного государства.

Михаил Дмитриев считает, что кадровые перестановки в правительстве в 2020 году не вносят существенных изменений в политику государственного управления и связаны они лишь со способностями конкретных министров к выполнению стоящих перед ними задач. По его мнению, система госуправления в России нуждается в совершенствовании, и не по отдельным позициям, а в целом и по многим направлениям.

«В 2017 году Центр стратегических разработок (ЦСР) по поручению Владимира Путина подготовил предложения по новой программе административной реформы, которая должна была начаться в 2018 году с новым президентским сроком. Но решений по этим предложениям так и не было принято. И пока нет признаков того, что новый состав кабинета хотел бы заняться такой комплексной реформой», - подчеркнул эксперт.

Экономист отметил, что государству, в первую очередь, необходимо решить вопросы цифровизации, и предложения ЦСР касались этой темы.

«Речь шла о том, что в условиях ускорившейся информатизации государство должно в принципе работать по-другому — по образцу больших облачных платформ, соединяющих разнообразные проекты, процессы, сервисы, информационные потоки и базы данных в едином цифровом пространстве. Это касается как деятельности государственного аппарата на разных уровнях, так и его взаимодействия с гражданами и бизнесом. Государство должно действовать как некий интегрированный, то есть объединенный или объединяющий механизм, способный эффективно работать с информацией», - пояснил Дмитриев.

По его мнению, это позволит по-другому выстраивать деятельность правительства, повысить результативность и эффективность его работы.

«Пример: сравните старую городскую службу такси и платформу «Яндекс.такси» — они отличаются как небо и земля. И сделано это не только для снижения затрат и повышения оперативности, но и для удобства клиентов. Это общий тренд для самых разных видов деятельности, и государственное управление здесь не является исключением», - добавил экономист.

Дмитриев отметил:

«Нынешняя управленческая система основана на жесткой административной вертикали, которая построена по принципу «вертикальных герметических колодцев». Основные коммуникации идут в вертикальном направлении - снизу вверх и сверху вниз. А горизонтальный обмен информацией и взаимодействие между органами и подразделениями, находящимися на одном уровне управленческой пирамиды, идет гораздо сложнее».

Он считает, что цифровизация, основанная на принципах облачной платформы, помогла бы решить эту проблему. При этом проводить комплексные изменения необходимо в увязке с процессом цифровизации и не пытаться переводить в цифру старую неэффективную систему управления.

«Оцифровка существующих методов управления часто ведет к негативным результатам. Например, нельзя в электронный документооборот втискивать систему движения бумажных документов. В этом случае в программное обеспечение будет забито огромное количество ненужных действий, процедур, информационных требований, свойственных бумажному обороту. Сначала надо провести комплексную ревизию деятельности органа власти, реорганизовать ее в соответствии с новыми требованиями и только потом приступать к цифровизации», - подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что искусственный интеллект способен помочь анализировать информацию, оценивать риски и прогнозировать последствия решений, но само принятие решений остается чисто социальной функцией, выполнять которую могут только люди, по крайней мере, в обозримом будущем.

«Ну скажем честно, что состояние и качество роботизированных систем коммуникации с клиентами у нас сегодня просто плачевное. Если вы попробуете поговорить с роботом банка, который рекламирует себя как сильно продвинутого в цифровых технологиях, у вас волосы встанут дыбом. Обычно робот лишь в стандартных случаях понимает, что нужно клиенту. Если же вопрос на миллиметр уходит от узкого круга типовых ситуаций, на которые этот робот запрограммирован, вы оказываетесь один на один с этим цифровым монстром, достучаться до которого с вашей не совсем стандартной проблемой практически невозможно», - отметил Дмитриев.

Он считает, что сама по себе централизованная система управления не является единственным фактором, определяющим наличие или отсутствие в государстве коррупции. По его мнению, Советский Союз в полной мере унаследовал бюрократическую культуру царской России, которая была весьма коррупциогенна, и даже усугубил ее еще большей централизованностью, жестким контролем за всем государственным аппаратом. Но по уровню коррупции, если судить по доступным рейтингам 70–80-х годов прошлого века, СССР имел более благоприятные показатели, чем такие страны, как Италия, Греция и Испания.

«Я думаю, и в XIX веке чемпионом по коррупции среди больших стран была вовсе не Россия, а США. Там в госуправлении размах коррупции был просто чудовищный», - подчеркнул экономист.

Оценивать деятельность нового правительства России под руководством Мишустина Михаил Дмитриев не спешит, поскольку в прошедший год основные вопросы работы кабинета министров были связаны с проблемами пандемии коронавируса.

«Я думаю, что уже довольно скоро, по мере затухания пандемии, интерес к долгосрочной социальной и экономической повестке снова возрастет и от правительства потребуются новые убедительные инициативы в этой области. Эти инициативы должны касаться не только конкретизации новой долгосрочной повестки развития, но и действенных механизмов для ее выполнения. Но добиться в этом значимых успехов без решения хотя бы части накопившихся проблем в системе государственного управления будет весьма трудно», - заключил эксперт.