В России вводится «насильственное материнство»?

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17 декабря 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России разрабатывает законопроект, по которому у женщины становится меньше прав сделать аборт при аномалии плода, обнаруженной после 12-й недели беременности.



По нынешнему законодательству женщина может сделать аборт по желанию до 12-й недели беременности. После этого срока – только по медицинским и социальным причинам. Если у плода обнаружен тяжёлый порок развития, то женщина вправе прервать беременность. Также аборт можно сделать в случае изнасилования. По новому документу перечень показаний для прерывания беременности значительно сократился. Из старого списка предложили убрать пороки развития нервной системы, отдельных органов и систем органов и многое другое. По новым правилам женщина, зная, что родит больного и нежизнеспособного ребёнка, будет обязана его выносить и родить.



Подобный запрет на аборты введён в Польше. Это вызвало массу протестов, в результате чего власти были вынуждены пересмотреть решение. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что к ней обратились россиянки с просьбой не допускать ограничения прав на прерывание беременности. Дискуссия о репродуктивных правах и свободах перешла в сеть и набирает обороты. Сторонники законопроекта считают, что современные возможности медицины позволяют вылечить многие заболевания. При этом «законотворцы» не понимают, что средняя российская семья не в состоянии воспользоваться услугами медицинских центров и клиник.



