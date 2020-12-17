Глава Челябинска пообещала выделять помещения волонтерам и общественникам

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17 декабря 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото – Instagram Натальи Котовой

Наталья Котова в Instagram рассказала о результатах ревизии объектов недвижимости.

По словам главы города, многие помещения в Челябинске много лет пустовали и не использовались пока их не передали общественным организациям.

В 2020 году договор аренды (безвозмездного пользования) был заключен с благотворительными фондами «Источник надежды», «Прикосновение к жизни», организации помощи детям «Звёздный дождь», центром социальной помощи «Другая медицина», детской школой кикбоксинга «Звезда».

Наталья Котова побывала в новых помещениях фонда «Другая медицина», который курирует Евгений Косовских, известный челябинцам как Доктор Женя. Напомним, он помогает бездомным людям: кормит их, оказывает медицинскую помощь, восстанавливает документы.

«В этот центр уже приезжают набираться опыта волонтеры из других городов России, а иностранные волонтеры ждут открытия границ», – написала Наталья Котова в Instagram.

Тренер Дмитрий Мартынов бесплатно занимается с детьми, которые участвуют в соревнованиях российского и международного уровня.

«Помещения в городе ещё есть. Если вы занимаетесь социально значимыми проектами – обращайтесь в администрацию города, поможем», – подчеркнула Наталья Котова.