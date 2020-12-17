В Хабаровске подписали соглашение о социальном партнерстве

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17 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото: Союз "ХКООП"

Трехстороннее соглашение, направленное на защиту трудящихся горожан и экономики краевой столицы подписали сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук, глава Координационного совета организаций профсоюзов – представительства хабаровского краевого объединения профсоюзов в Хабаровске Светлана Дубинец и глава объединения работодателей города Виктор Коновалов.

В документе отражены приоритетные задачи для развития условий, способствующих развитию экономики города. Это и развитие социально-трудовых отношений и эффективной инфраструктуры рынка труда, и подготовка квалифицированных специалистов, и создание безопасных рабочих мест в городе, а также повышение качества жизни работников и их семей.

- Стороны, подписавшие соглашение, взяли на себя большие обязательства по его выполнению. Это касается и выплаты зарплаты, и охраны труда, и сверхурочной работы, и оздоровления детей работников и множества других аспектов, - отметила Светлана Дубинец.

В числе пунктов документа также обозначены условия для временного трудоустройства школьников, повышения квалификации сотрудников, создание условий для обеспечения трудовых гарантий гражданам старше 50 лет.

Отметим, что сейчас в краевом центре работают около пяти сотен организаций профсоюзов, соблюдающий указанное соглашение.