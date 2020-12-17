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В декабре 2020 года прошли информационные встречи с трудовыми мигрантами

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

В декабре 2020 года прошли информационные встречи с трудовыми мигрантами
Фото: соцсети

С 14 по 16 декабря Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организовал проведение информационных встреч с иностранными работниками с участием специалистов органов исполнительной власти города Москвы, юристов, представителей институтов гражданского общества, адвокатского сообщества и духовенства.

Основные цели информационно-просветительских встреч – решение актуальных проблем адаптации трудовых мигрантов в Москве, разъяснение действующего законодательства Российской Федерации в сфере трудовой миграции, оказание консультативной помощи.

С учетом эпидемиологической обстановки в текущем году встречи специалистов проходили в автобусах, следующих по маршруту №МЦ1, от метро «Лесопарковая» до  Многофункционального миграционного центра города Москвы.

За время поездки участникам мероприятий рассказали об основных законах, действующих на территории Российской Федерации и Москве, порядках и традициях, а также о необходимых документах для осуществления трудовой деятельности и проживания в нашей стране.

Кроме того, любой желающий смог задать интересующие его вопросы специалистам

С участниками встреч обсудили вопросы трудоустройства, порядка пребывания, основания для выдворения из страны. Также сделали акцент на вопросы профилактики правонарушений, недопущение конфликтов, в том числе на этнической почве.

Представители духовенства обратили внимание мигрантов на непременное уважение к законам и правилам поведения в стране, в которую они прибыли, и местным жителям, которые их окружают.

ГБ

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