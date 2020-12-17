Собянин: Вакцинация от COVID-19 проводится в 70 поликлиниках Москвы

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17 декабря 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вакцинация от коронавируса развернута в 70 городских поликлиниках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра пункта вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике №68 в Большом Строченовском пер.

«Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса работникам таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. <...> Активная вакцинация в Москве продолжается. Открыто 70 пунктов прививочных, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привились около 15 тыс. человек», - заявил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, по мере роста масштабов кампании число пунктов вакцинации может быть увеличено до 170.

Запись на вакцинацию от коронавируса станет доступна для работников промышленности, транспорта и СМИ в Москве с 21 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра пункта вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике №68 в Большом Строченовском пер.