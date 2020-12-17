Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году

Стоимость безлимитных билетов для проезда в общественном транспорте Москвы на 90 и 365 дней в 2021 году останется прежней. Цена самого популярного проездного в московском транспорте - на 30 дней - изменится в пределах инфляции, рост составит порядка 3,5%, или 1,3 рубля за одну поездку, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов [в 2021 году] сделали минимальными. Стоимость проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции - около 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1,3 рубля", - сказали в пресс-службе.

12 декабря заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что повышение тарифов на проезд в транспорте Москвы в 2021 году ожидается минимальным - примерно на уровень инфляции, при этом по ряду билетов цены могут остаться неизменными.

Также ранее стало известно о повышении стоимости проезда на общественный транспорт в других регионах России, так, в Санкт-Петербурге проезд на метро по "Подорожнику" станет дороже на 8%, а в Ижевске с нового года проезд подорожает сразу на 25%. В Татарстане цена взрослого проездного станет выше на 10%, детского - на 4%.





