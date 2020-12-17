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Аксенов попросил медиков не допускать, чтобы люди стояли на улице в очереди в поликлинику

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Аксенов попросил медиков не допускать, чтобы люди стояли на улице в очереди в поликлинику
an-crimea.ru

Практику рассосредоточевания посетителей больниц с организацией очередей на улицах велено пересмотреть.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Крыма упорядочил зоны ожидания в медицинских учреждениях, выведя основную часть очереди на свежий воздух.

16 декабря глава Крыма сделал ему замечание, что следует, во-первых, разделить очереди в поликлиниках на тех, кто инфекционно опасен и других – пришедших за иными услугами. «Задача – посмотреть, как разделить потоки в поликлиниках», - распорядился Сергей АКСЕНОВ и велел министру: «Не допускайте, чтобы люди стояли на улице – погода сами видите – ветер ледяной, количество ОРВИ будет увеличиваться».

Отметим, что рост респираторных заболеваний неминуемо влечет за собой увеличение количества больных коронавирусной инфекцией.

 

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