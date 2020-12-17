Аксенов попросил медиков не допускать, чтобы люди стояли на улице в очереди в поликлинику

Практику рассосредоточевания посетителей больниц с организацией очередей на улицах велено пересмотреть.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Крыма упорядочил зоны ожидания в медицинских учреждениях, выведя основную часть очереди на свежий воздух.
16 декабря глава Крыма сделал ему замечание, что следует, во-первых, разделить очереди в поликлиниках на тех, кто инфекционно опасен и других – пришедших за иными услугами. «Задача – посмотреть, как разделить потоки в поликлиниках», - распорядился Сергей АКСЕНОВ и велел министру: «Не допускайте, чтобы люди стояли на улице – погода сами видите – ветер ледяной, количество ОРВИ будет увеличиваться».
Отметим, что рост респираторных заболеваний неминуемо влечет за собой увеличение количества больных коронавирусной инфекцией.
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