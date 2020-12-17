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Аргументы Недели Общество 13+

185 новых ковид-пациентов на Кубани

, 11:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

185 новых ковид-пациентов на Кубани

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Адыгее инфицированных 97.

13 кубанцев скончались, 142 пошли на поправку. В Адыгее по выздоровлению выписано 73 пациента.

Всего за 16 декабря в России коронавирусом заразились 28 214 человек. Из уже заболевших скончалось 587 пациентов, однако 26 440 смогли перенести инфекцию и пошли на поправку, — сообщает ИЦК.

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