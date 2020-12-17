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Народа в избытке не бывает

Вирус уничтожил всё что нажито за последние пять лет

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Народа в избытке не бывает

В результате пандемии коронавируса на конец 2020 года России лидирует по избыточной смертности в мире. Она в два раза обогнала США и в семь раз Германию.

По данным Росстата, за 10 месяцев в стране умерло 1,2 млн человек. Показатель избыточной смертности по разным системам подсчёта составляет 236-286 тыс. человек. А если принимать во внимание снижение смертности за последние пять лет, то из-за пандемии избыточная смертность составила 321 тыс. человек. Эксперты считают, что коронавирус внёс в эту цифру вклад в 80%. Другими словами можно сказать, что на каждую тысячу граждан России умерло около двух человек.

Но на первом месте в этом антирейтинге находится Польша, затем идёт Италия и третье место заняла Россия. Во многом виной тому плохое информирование населения об угрозах. Только Москва и Петербург сравнительно строго отнеслись к самоизоляции, остальная Россия восприняла ковид как разновидность гриппа. Не соблюдали режим самоизоляции, не носили маски, нарушали социальную дистанцию, карантин посчитали внеочередным отпуском. И второй фактор - неготовность системы здравоохранения к такому массовому удару. Выводы сделаны с помощью науки, общественности, политиков, критики, теперь дело за работой над ошибками, подготовкой к новым вызовам.

ПВ

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