Телеканал «Хабаровск» попробовал получить 1,5 млн руб. на рейтинг дважды

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17 декабря 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Телеканал «Хабаровск» пытается замерить свой рейтинг. Для этого телевизионщикам, по их подсчетам, нужно полтора миллиона рублей. За суммой канал обратился к городским депутатам, да те вовремя вспомнили, что в сентябре уже давали руководству этого СМИ на те же самые нужды.

Напомним, что телеканал «Хабаровск» не смог получить право транслироваться на 22-й муниципальной кнопке, провалив конкурс. Кроме того, в начале осени телеканалу практически нечем было расплатиться со своими сотрудниками. Теперь вот телевизионщики попытались дважды получить сумму на одни и те же цели. При этом рейтинга, на который ТК «Хабаровск» уже получил средства, депутаты от него до сих пор не увидели.

- Еще в ноябре прошлого года на заседании с вице-мэром Хабаровска руководителю телестудии было дано официальное поручение провести измерение своего рейтинга. Он согласился. Работы рассчитывали завершить до марта. Однако до сих пор тишина. В сентябре у них не осталось денег даже на зарплату, поэтому мы согласовали им дополнительное финансирование, в том числе и на рейтинг. А сейчас, наверное, по ошибке, в проекте бюджета на 2021 год снова оказались деньги на измерение рейтинга. Мы их сняли, поскольку есть более важные социальные проблемы в Хабаровске, - сообщил глава гордумы Михаил Сидоров.

Напомним, что согласно рейтингу Медиалоги, в прошлом году ТК «Хабаровск» не попал в 15 самых цитируемых СМИ Хабаровского края.