Депутат Елена Николаева высоко оценила отчет Сергея Собянина

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17 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Елена Николаева, фото соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева отметила наиболее важные аспекты отчета мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Об этого она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

«Я понимаю всю сложность принятых решений. Всем нам пришлось кардинально менять свою жизнь и планы, снижать их темп и интенсивность, учиться новым навыкам. На мой взгляд, особенно важно отметить, что на фоне пандемии Москва не отказывается от своих планов в градостроительной политике. Вместе с коллегами мы неоднократно говорили о необходимости создания стимулов для инвесторов по комплексному и сбалансированному развитию территорий - там необходимо создавать места приложения труда и социальную инфраструктуру. Мэр рассказал, что Москва существенно повысила размеры платы застройщикам за право строительства жилья за пределами ТТК. Одновременно с этим запущен механизм возврата уплаченных средств: если одновременно с жильем инвесторы будут строить социальные объекты, создавать трудовые места, они смогут вернуть часть денег. Такие меры позволят сократить маятниковую миграцию и обеспечить людям достойные и комфортные условия труда в районе проживания», - объяснила Николаева.

Также депутат отметила, что мэр Москвы упомянул о ряде проектов по улучшению экологической ситуации, повышению качества повседневной жизни москвичей. Речь идет о завершении реконструкции НПЗ, очистных сооружений, рекультивации твердых бытовых отходов.

По словам Николаевой, экономические трудности нельзя недооценивать - депутат процитировала слова мэра о том, что существенные потери из-за пандемии понес бизнес в сфере торговли, туризма, досуга, услуг.

«Финансовые потери города - порядка 600 млрд руб., из них 300 млрд руб. - выпадающие доходы и более половины - незапланированные расходы из-за пандемии. Однако сохранены ключевые программы развития страны, все отрасли продолжают работать, продолжается программа реновации, строятся новые магистрали, открываются новые станции метро. Инвестиции подросли на 2% и в этом году составили более 3 трлн руб.», - сказала Николаева.

Депутат также выразила солидарность с мэром Собяниным в том, что в текущих условиях неуместен пессимизм в отношении развития города: по мнению Николаевой, у Москвы сегодня есть все условия для того, чтобы в 2021 году экономика вернулась к устойчивому росту.

«Мы продолжим жить в условиях мягких ограничений. Нового локдауна не будет, несмотря на то, что это заметно сократило бы распространение инфекции. Правительство взвешивает риски и последствия - в том числе последствия для экономики города, рынка труда. Мэр заверил, что меры поддержки будут сохранены, и подчеркнул, что коронавирус стал тяжелейшим вызовом для города, каждого москвича. Победить болезнь - это, по его словам, только половина дела. Нам предстоит еще преодолеть последствия пандемии - экономические, социальные, вернуть горожанам чувство защищенности, развивать благополучие москвичей», - добавила Николаева.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы заслушали ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства - в 2020 году это мероприятие было особенно значимым в связи с пандемией коронавируса и ее влиянием на жизнь города.