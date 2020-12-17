Сергунина: Московский инновационный кластер первым в мире начал работать с физическими лицами

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17 декабря 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Стать участником кластера и представить профессиональному сообществу свой инновационный проект теперь может любой гражданин России. Для этого ему необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе i.moscow.

Московский инновационный кластер (МИК), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, начал работать с физическими лицами. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера. Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов. Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам», — отметила Наталья Сергунина.

Раньше зарегистрироваться на платформе кластера i.moscow могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП).

Гражданам, желающим присоединиться к кластеру, нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow. Для этого потребуется указать свой телефон и электронную почту, а пользователям портала mos.ru ― свой действующий на нем логин и пароль.

После регистрации будет доступен целый ряд сервисов МИК. Например, в разделе «Проекты и потребности» можно опубликовать материалы своего инновационного проекта, чтобы найти партнеров, а воспользовавшись сервисом «Биржа контрактного производства» ― разместить заказы на производство продукции. Также физические лица могут подавать заявки онлайн для участия в акселераторах и технологических конкурсах.

Планируется, что список сервисов для граждан будет постоянно расширяться. Например, в ближайшее время частные лица получат возможность подавать заявки на участие в хакатонах и размещать на бирже патентов свои изобретения.

«Участники подобных структур за рубежом всегда представляют государственные или коммерческие организации. Московский инновационный кластер дает возможность всем новаторам стать частью обширной инновационной экосистемы столицы. Ее крупные участники в свою очередь получат доступ к передовым разработкам с высоким потенциалом внедрения или продаж, реализуемым частными лицами», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер (МИК) — проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Возможности для взаимодействия участников предоставляет онлайн-платформа i.moscow. На ней пользователям доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входит более 19 тысяч организаций.