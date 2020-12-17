В Хабаровске откроют перевый в ДФО логистический центр Почты России

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17 декабря 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Весной 2021 года в Хабаровске будет запущен первый на Дальнем Востоке логистический центр Почты России, который позволит трудоустроить 800 человек.

В настоящее время возведение объекта находится на финальной стадии. Логистический центр позволит повысить число обрабатываемых отправлений с 2,5 млн до 14 млн в месяц. Это будет реализовано благодаря современным информационным решениям, которые улучшат сроки обработки и оптимизирует маршруты доставки почты.

Завершение строительства должно состояться до конца текущего года. Всего на проект было потрачено 2,6 млрд рублей. На почтовое оборудование ушел миллиард.

Отмечается, что участники рынка электронной коммерции будут оказывать услуги на территории центра. Таким образом продавцы смогут освободить ресурсы для развития бизнеса, а покупатели – гарантированно оперативно получать интернет-заказы.

Всего в стране существует семь таких логистических центров. Тот, который появится в Хабаровске, станет первым на территории ДФО.