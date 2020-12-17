Любители путешествий по Южному Уралу могут получить 50 тысяч рублей

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17 декабря 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Национальный парк «Таганай». Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Необычный туристический проект запустило Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

Россиянам предлагают «юралить» по Южному Уралу. Для организаторов акции это слово стало синонимом глагола путешествовать. Цель проекта – привлечь внимание к природе Челябинской области. На сайте юраль.рф разработан чек-лист локаций по нашему краю. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо изучить список из 50 локаций, сделать памятный снимок на фоне достопримечательностей, разместить его в соцсетях с хэштегом #юраль и #твойюжныйурал, отправить ссылку на посты через сайт проекта. Те, кто побывал в 10, 20, 30, 40 и 50 точках маршрута акции, получат за это призы.

За посещение всех объектов чек-листа организаторы проекта подарят сертификат на 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале!

Конкурс завершится 1 сентября 2020 года, подписывайтесь на инстаграм проекта @yural74