Любители путешествий по Южному Уралу могут получить 50 тысяч рублей
17 декабря 2020, 08:55[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Необычный туристический проект запустило Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
Россиянам предлагают «юралить» по Южному Уралу. Для организаторов акции это слово стало синонимом глагола путешествовать. Цель проекта – привлечь внимание к природе Челябинской области. На сайте юраль.рф разработан чек-лист локаций по нашему краю. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо изучить список из 50 локаций, сделать памятный снимок на фоне достопримечательностей, разместить его в соцсетях с хэштегом #юраль и #твойюжныйурал, отправить ссылку на посты через сайт проекта. Те, кто побывал в 10, 20, 30, 40 и 50 точках маршрута акции, получат за это призы.
За посещение всех объектов чек-листа организаторы проекта подарят сертификат на 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале!
Конкурс завершится 1 сентября 2020 года, подписывайтесь на инстаграм проекта @yural74
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