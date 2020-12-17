В Челябинске ищут бабушек, продающих вязаные вещи

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17 декабря 2020, 06:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено организаторами акции

Столица Южного Урала присоединилась к всероссийской благотворительной акции.

Организаторы акции «Уютный коллаб», которая пройдет в 15 городах, будут покупать вязаные вещи у бабушек и передавать их курьерам. Проект запустил сервис доставки готовой еды Delivery Club. Акция пройдет 20 и 27 декабря.

В пресс-службе компании рассказали, что их курьеры значительную часть времени проводят на улице, поэтому их решили утеплить шарфами, шапками, варежками, связанными бабушками, а заодно и помочь самим бабушкам.

«На местных рынках, около метро и в переходах каждый из нас видел тех самых добрых и улыбчивых бабушек, которые продают вязаные изделия ручной работы. В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай», – написали организаторы.

Если вы знаете таких бабушек, то волонтеры просят заполнить специальную форму на сайте.