В Челябинске наградили посмертно медсестру за борьбу с COVID-19

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16 декабря 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Татьяна Миронова удостоена медали Луки Крымского.

Государственные награды за заслуги в здравоохранении вручал сегодня медикам глава Челябинской области Алексей Текслер. Старшая медицинская сестра Городской клинической больницы № 8 Татьяна Миронова умерла незадолго до церемонии. Память о ней и о других медработниках, скончавшихся от коронавирусной инфекции, собравшиеся почтили минутой молчания. Алексей Текслер выразил соболезнования семье Татьяны Мироновой.

Награды получили 31 человек. Это врачи, медсестры, санитары медицинских учреждений Южного Урала.

«На медали Луки Крымского высечены слова – «За верность долгу и силу духа». Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей», – сказал Алексей Текслер.