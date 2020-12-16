В Челябинске наградили посмертно медсестру за борьбу с COVID-19
16 декабря 2020, 21:07[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Татьяна Миронова удостоена медали Луки Крымского.
Государственные награды за заслуги в здравоохранении вручал сегодня медикам глава Челябинской области Алексей Текслер. Старшая медицинская сестра Городской клинической больницы № 8 Татьяна Миронова умерла незадолго до церемонии. Память о ней и о других медработниках, скончавшихся от коронавирусной инфекции, собравшиеся почтили минутой молчания. Алексей Текслер выразил соболезнования семье Татьяны Мироновой.
Награды получили 31 человек. Это врачи, медсестры, санитары медицинских учреждений Южного Урала.
«На медали Луки Крымского высечены слова – «За верность долгу и силу духа». Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей», – сказал Алексей Текслер.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.