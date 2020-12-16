Буйный сахар приказали фиксировать

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16 декабря 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: cоцсети

Правительство разродилось мерами борьбы с ростом цен. Первыми пали сахар и подсолнечное масло. Их стоимость приказано зафиксировать от Калининграда до Урала. Это называется: гора родила мышь. А по другому и быть не могло – правительство колонии бессильно против кошельков метрополии.

Ни одна цивилизованная страна мира старается не пускать или, в крайнем случае, ограничивать присутствие иностранцев в критически важных отраслях промышленности. Все, что связано с продовольственной безопасностью – одна из самых критических. Как говорили древние: «Кто владеет хлебом, тот владеет миром».

Кто владеет хлебом и не только хлебом, но и мясом, молоком, овощами в России? «АН» решили разобраться и пришли в громкий ужас! Российский продовольственный рынок, практически весь, до последней косточки принадлежит иностранным компаниям и нашим «оффшоркам», причем слово нашим надо тоже брать в кавычки.

Вот только несколько фактов (полностью статья вышла в свежем номере «АН»):

1. «Ни одна из пяти первых компаний, которые владеют почти 4 миллионами гектаров российской пахотной земли, не имеет четкой и прозрачной структуры реальных конечных бенефициаров. А ведь они еще получают гигантские бюджетные дотации… Занавес!

2. Собственником крупнейшей элеваторной сети в России «Русской элеваторной компании» является французский холдинг Sungrain S. A, входящий в группу Louis Dreyfus. Себя они также называют ведущим экспортером зерновых из нашей страны.

«Бинго! На неизвестно кому в реальности принадлежавших русских землях выращивается, в том числе и пшеница, ячмень, кукуруза. А храниться и экспортируется транснационалами. То есть, практически вся зерновая псевдороссийская отрасль России не принадлежит!».

Хотите узнать о мясе, конфетах и водке? Читайте свежий номер «АН»!