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Аргументы Недели Общество

Глава Челябинской области признан самой популярной медиаперсоной

, 20:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Глава Челябинской области признан самой популярной медиаперсоной
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Рейтинг российских персон 2020года составила компания «Медиалогия».

Алексей Текслер занял в этом рейтинге 22 место. Известно, что специалисты компании «Медиалогия» проанализировали более 60 тысяч влиятельных источников информации. Это телевидение, радио, газеты, журналы, интернет-СМИ.

Первое место рейтинга занял президент Владимир Путин. Ему было посвящено 3 904 996 публикаций. На втором месте – премьер правительства Михаил Мишустин, на третьем – мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 21 строчке рейтинга.

Алексею Текслеру удалось обойти по популярности Рустама Минниханова, Патриарха Кирилла и Рамзана Кадырова. Его имя журналисты упоминали 123 996 раз.  

Всего в рейтинге 50 персон, на предпоследней строчке телеведущая Ольга Бузова, а на последней – Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.