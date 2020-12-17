Губернатор Дона выступил с ежегодным инвестпосланием

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17 декабря 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

Это было восьмое, начиная с 2013 года, инвестиционное послание главы донского региона. И первое, в котором он обратился к жителям в онлайн-формате. А сопровождала выступление губернатора виртуальный помощник Аксинья.

Анализируя предварительные экономические итоги 2020 года, Василий Голубев заметил, что в период пандемии оправдало себя сохранение всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции.

- По итогам уходящего года объем валового регионального продукта сохранится на уровне свыше 1,5 трлн рублей. На уровне прошлого года прогнозируются объем промпроизводства, строительные работы в жилищной и индустриальной сфере, частные инвестиции, экспорт продовольствия и продукции сельхозпроизводства, - рассказал Василий Голубев.

Сегодня в донском инвестпортфеле свыше 600 проектов. Их плановый инвестиционный объем составляет более 520 млрд рублей, а количество новых рабочих мест - 35 тысяч.

- Прорывные проекты реализуются в высокотехнологичных сферах: обрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроении, возобновляемой энергетики, цифровой экономики и логистики, - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что Ростовская область – традиционный лидер страны по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Его объем превышает 5 млрд долларов США. Это пятая часть всего российского продовольственного экспорта.

Электронная торговля

Василий Голубев поручил подготовить план по дальнейшему развитию электронной торговли в регионе. В своем инвестпослании губернатор подчеркнул, что экспортные показатели донского региона будут расти и дальше. В том числе за счет беспрецедентного роста интернет-торговли.

- Это перспективная ниша для роста инвестиций, в том числе – в сфере локализации вблизи логистических складов производств наиболее ходовых товаров, - подчеркнул Василий Голубев.

Агентство инвестиционного развития Ростовской области совместно с муниципалитетами должно подготовить план по дальнейшему развитию сферы электронной торговли. Министерству экономики необходимо взять на отдельное сопровождение вопрос взаимодействия маркетплейсов и донских производителей.

Индустриальные парки

В своем инвестпослании Василий Голубев поручил разработать стимулирующие меры для устроителей индустриальных парков.

Развитие пространств для размещения производств, прежде всего в формате индустриальных парков - одно из перспективных направлений для привлечения инвесторов.

- Экономическому блоку регионального правительства необходимо разработать пакет региональных преференций как для инвесторов-устроителей индустриальных и технопарков, так и для будущих их резидентов, - сказал Василий Голубев.

Хороший пример – включенный в федеральный реестр частный Новочеркасский индустриальный парк. Благодаря полученному статусу резиденты парка могут претендовать на налоговые льготы, а управляющая компания – на софинансирование своих расходов.

Донские муниципалитеты, в свою очередь, должны направить усилия на «упаковку» инвестиционных предложений по созданию индустриальных и технопарков, считает губернатор.

Соцконтракты

Глава региона в своем послании поручил министерству экономики популяризировать среди получателей единовременного пособия по соцконтракту такую форму ведения предпринимательства как самозанятость.

Главное – тысячи малых предпринимателей вышли из теневого сектора и начали трудиться легально. Сегодня в Ростовской области уже более 36 тысяч самозанятых граждан, что выше целевого значения нацпроекта.

- В следующем году размер пособия по соцконтракту увеличится до 250 тысяч рублей на семью, - сказал Василий Голубев.

В этом году в регионе было заключено 1700 соцконтрактов на сумму 100 млн рублей. В следующем году планируется заключить не менее 5,5 тысячи соцконтрактов на общую сумму более 800 млн рублей.

Таганрог как туристический центр региона

В донском регионе начата разработка дорожной карты по комплексному развитию Таганрога как туристического центра.

В своем инвестпослании глава региона обратил внимание на необходимость поиска новых возможностей и их реализации для развития индустрии гостеприимства.

- В этом году при поддержке Совета Федерации мы приступили к разработке дорожной карты по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. Безусловный приоритет в этой работе – сохранение уникальной культурно-исторической среды города. Крайне важно в самое ближайшее время перейти от разработки дорожной карты к её практической реализации, включив необходимые статьи расходов в бюджет на предстоящую трехлетку, - сказал Василий Голубев.

В регионе продолжается работа по улучшению транспортной доступности к историко-культурным объектам, напомнил глава Ростовской области. В этом году впервые в постсоветской истории возобновлены круизные морские перевозки по Дону и Азовскому морю.

Начиная с 2017 года, ежегодно более 2 млрд рублей направляются на обустройство общественных территорий донских городов и сел. Губернатор поручил региональным минЖКХ и минэкономики синхронизировать решение задач по созданию комфортной городской среды и развитию инфраструктуры туризма.

- Вкладывая средства в обустройство территорий, мы вправе ожидать ответный рост экономик городов и районов, - подчеркнул губернатор.

Со следующего года регион подключится к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». А это означает, что появится новый импульс для развития инфраструктуры территорий.

Стимулы для «длинных» инвестпроектов

- На Дону необходимо ввести дополнительные стимулы для запуска инвестпроектов с длительным сроком окупаемости, - заявил губернатор.

- Новация уходящего года – созданный на федеральном уровне механизм защиты и поощрения капиталовложений в рамках крупных инвестпроектов. Для таких инвесторов гарантируется неизменность условий по налогам, правилам землепользования и нормативам градостроительной деятельности, а также субсидии на строительство инфраструктуры. Необходимо создать аналогичный механизм защиты и поощрения значимых проектов на региональном уровне, - отметил Василий Голубев.

По итогам обращения губернатора Ростовской области с инвестиционным посланием будет сформирован организационный план по его реализации.

КСТАТИ:

Сразу же после представления губернатором инвестпослания-2020 были заключены несколько соглашений между региональным правительством и бизнес-структурами.

Так, было подписано соглашение с компанией «Мельница» - о создании логистического центра в Мясниковском районе. В ходе проведения подготовительных работ компания уже вложила в обустройство инвестиционной площадки около 80 млн рублей. Завершить реализацию проекта инвестор планирует в 2023 году. Площадь складских помещений логистического центра составит 10,5 тыс. кв.м. Кроме того, компания возведет здание общежития площадью 1,2 тыс. кв.м, проложит сопутствующую инженерную и транспортную инфраструктуру. Реализация инвестпроекта обеспечит создание 200 новых рабочих мест.

В соглашении с компанией «Аль Пако» стороны договорились о создании на территории ТОСЭР «Донецк» производства детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игрушек. Планируемый объём инвестиций в реализацию нового инвестпроекта составит 346,9 млн рублей.

В другом проекте, который также будет реализовываться в ТОСЭР «Донецк», стороны договорились, что на площади в 52 га в два этапа будет создан питомник плодовых деревьев и интенсивный сад черешни. Общий объем инвестиций составит 328,9 млн рублей.

Кроме того, было подписано соглашение с «Альфа-Банком». Это соглашение направлено на содействие внедрению и развитию в Ростовской области новых цифровых решений и реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».