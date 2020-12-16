Появилось видео первого полёта пассажирского Ил-114-30
16 декабря 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В среду, 16 декабря, с аэродрома в Жуковском впервые поднялся в воздух новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Ростех опубликовал кадры испытательного полета.
В пресс-службе Ростеха рассказали, что за штурвалами самолета находились летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, процесс взлёта контролировал бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев.
Ил-114-300 оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Самолет предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров, дальность полёта — около 1500 км. Лайнер является модернизированной версией Ил-114.
Планируется, что его сертификация завершится в 2022, а серийные поставки начнутся в 2023.
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