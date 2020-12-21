Экс-сенатор и правоверный мусульманин Фархад Ахмедов изменял жене с несовершеннолетней девушкой?

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21 декабря 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Айгуль Мухаметшина ]

Фото: cоцсети

64-летний нефтяной и газовый магнат Фархад Ахмедов, представлявший в середине 2000-ых годов в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ, снова оказался в центре скандала. Уже несколько лет наши и зарубежные СМИ обсуждают громкий развод бизнесмена, дележ имущества после которого никак не прекратится. Недавно выяснилось, что благочестивый мусульманин Ахмедов, еще будучи в браке, состоял в интимных отношениях с совсем юной девушкой, чей возраст на тот момент мог быть меньше 18 лет.

Фархад Ахмедов входит в список богатейших людей не только России, но и мира — его состояние журнал Forbes оценивается в 1,3 млрд долларов. В 2016 году российский бизнесмен азербайджанского происхождения после почти четверти века лет семейной жизни со скандалом развелся с супругой Татьяной. Лондонский суд – а супруги жили там почти 20 лет - присудил даме самые большие отступные в британской истории — около 600 миллионов долларов, или 41,5 % состояния Ахмедова, которые он категорически отказался выплачивать.

Британские СМИ еще тогда сообщали, что сразу после развода рядом с Ахмедовым появилась молоденькая красотка Анна Адамова. Кстати, сейчас у них уже трое детей, живет семья в Москве.

И вот новые детали. Сын миллиардера от первого брака, 27-летний Темур, в суде рассказал, что его отец состоял в близких отношения с роскошной блондинкой еще будучи в браке с Татьяной. Верх цинизма: семья ехала отдыхать на какой-нибудь заморский курорт, любовница тоже отправлялась куда-нибудь недалеко, и Ахмедов буквально сбегал к ней на гидроплане прямо из объятий супруги. Обманутая женщина обо всем догадывалась, но скандалов не устраивала. Однако, когда у Фархада Ахмедова на стороне родился сын, Татьяна не смогла сдержать своих чувств.

Между Ахмедовым и его бывшей женой продолжаются судебные разборки – юристы Татьяны подали иски уже в нескольких странах, где у экс-чиновника - миллиардера может находится имущество, в надежде получить причитающееся по решению британского суда. Речь идет о Франции, США, Лихтенштейне и Кипре. В конфликт оказался втянут и сын Темур, в его лондонской квартире месяц назад даже проходили обыски, а судья отметил, что он «признал умышленное уничтожение документов», которые «могут иметь жизненно важное значение» для разбирательств.

Сейчас в громком деле появился неожиданный поворот. Отец и сын объединились и в один голос пытаются оклеветать Татьяну. Поступок Темура можно понять. Ведь отец щедро дарит ему то элитную недвижимость, то дорогие автомобили.

Так или иначе, получается, что Фархад Ахмедов состоит в интимной связи с Анной Адамовой 20 лет. Известно, что она изучала историю искусств в РГГУ, еще во времена студенчества участвовала в конкурсе «Мисс Россия» и очень любит разгадывать кроссворды. Сейчас Адамовой 37 лет, но получается, что на момент вступления в интимные отношения с Ахмедовым ей было… всего 17?

Фархад Ахмедов при любом удобном случае старается подчеркнуть, что он правоверный мусульманин. Но разве порядочный верующий человек стал бы изменять жене, а тем более ложиться в постель к несовершеннолетней девушке? Учитывая такую разницу в возрасте и штамп в паспорте? Это, как говорится, харам.

Также Ахмедова не раз видели в казино. Говорят, он дружит с американским игорным магнатом, владельцем сети казино в Лас-Вегасе Стивом Винном. Есть снимки, где они запечатлены сидящими за игровым столом с бокалами, в которых налит явно не чай. А азартные игры, как известно, в исламе запрещены, поскольку оказывают пагубное влияние на душу человека. Тоже харам!

Интересно, обратит ли внимание на эту сторону личности Фархада Ахмедова шариатский суд в Дубае, к которому олигарх часто апеллирует в разбирательствах с экс-супругой?