Россельхознадзор назвал условия ввоза томатов из Азербайджана в РФ

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16 декабря 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

томаты, фото: pixabay.com

Россельхознадзор разрешил ввоз из Азербайджана на территорию РФ томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии республиканского Агентства пищевой безопасности (АПБ).

Россельхознадзор получил от АПБ дополнительную информацию о производителях томатов, а также изучил ранее предоставленные материалы. В сообщении ведомства говорится, что разрешен ввоз с «предприятий, расположенных в районах, где не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов». Известно, что разрешения получили пять азербайджанских организаций.

В пресс-службе уточнили, что Россельхознадзор продолжит работу по решению данного вопроса с АПБ.

Напомним, что Россельхознадзор запретил поставки азербайджанских яблок и томатов после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.