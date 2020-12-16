Россельхознадзор назвал условия ввоза томатов из Азербайджана в РФ
16 декабря 2020, 18:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Россельхознадзор разрешил ввоз из Азербайджана на территорию РФ томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии республиканского Агентства пищевой безопасности (АПБ).
Россельхознадзор получил от АПБ дополнительную информацию о производителях томатов, а также изучил ранее предоставленные материалы. В сообщении ведомства говорится, что разрешен ввоз с «предприятий, расположенных в районах, где не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов». Известно, что разрешения получили пять азербайджанских организаций.
В пресс-службе уточнили, что Россельхознадзор продолжит работу по решению данного вопроса с АПБ.
Напомним, что Россельхознадзор запретил поставки азербайджанских яблок и томатов после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.
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