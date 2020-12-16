Вопрос В.В. Путину от Филатова Р.А.

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16 декабря 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Руслан ФИЛАТОВ ]

Фото: cоцсети

Редакция «АН-онлайн» подает только один вопрос на запланированную на 17 декабря в 12:00 по московскому времени ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина. Мы просим главу государства принять участие в судьбе Руслана Анатольевича Филатова, который неправомочными, по его мнению, действиями правоохранительных органов Мещанского района города Москвы лишается приобретенной законным путём собственности. Ниже мы публикуем открытое письмо гражданина Филатова Владимиру Владимировичу Путину, которое просим считать вопросом редакции на ежегодную большую пресс-конференцию главы государства и гаранта Конституции.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Я уже вам безмерно благодарен - после моего обращения к вам посредством Открытого письма, опубликованного в социально-аналитическом еженедельнике «Аргументы Недели» № 29(723) от 29-04 августа, кассационная инстанция отменила неправомерное решение судьи арбитражного суда города Москвы Козленковой О.В. по делу №А40‑287013/19-51-2250 как незаконное. Огромное спасибо адвокатам, представляющим мои интересы в кассации - Кирьянова С.А., Кравченко А. А., Кравченко М. А., судьям Девятого Арбитражного апелляционного суда Н.И. Левченко, О.Г. Головкиной, Е.Б. Расторгуеву и Вам, Владимир Владимирович, как гаранту Конституции, за воцарение справедливости.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-41770/2020-ГК по делу № А40-287013/19 от 18.11.2020 установлен факт обладания мною, Филатовым Р.А. исключительными правами на 27 музыкальных произведений (песен) из репертуара группы «Ласковый май».

Но, как оказалось, решением арбитражного суда в этом деле не удалось поставить точку. Постановлением старшего следователя СО Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы от 02.10.2020 возбуждено уголовного дела № 12001450016000957 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По этому делу потерпевшим признан гражданин Кузнецов С.Б., который является психически невменяемым лицом, показания которого абсурдны и должны быть признаны недопустимыми.

Мои законные права и интересы собственника исключительных прав на музыкальные произведения подтверждены 7 (семью) вступившими в законную силу судебными актами. Кузнецов С.Б. не является правообладателем исключительных прав на музыкальные произведения, что подтверждается следующими вступившими в законную силу судебными актами:

Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21.12.2005 по делу № 2-3630/2005,

Решением Хостинского районного суда г. Сочи от 20.05.2016 по делу № 2-545/2016

Решением Пресненского районного суда от 26.09.2016 по делу № 2-219/2016

Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя по делу № 2-3743/2010

Решением Тверского районного суда г. Москвы по делу № 2-107/2014

А так же в уголовном деле № 2/1482-11 Промышленного районного суда г. Оренбурга установлено, что Кузнецов С.Б. совершил мошенничество путем заключения договора об использовании указанных выше 27 музыкальных произведений (песен), не обладая исключительными правами на данные произведения, что подтверждается сохраняющим силу Постановлением Промышленного районного суда г. Оренбурга по уголовному делу № 2/1482-11 от 31.10.2012 в отношении Кузнецова С.Б.

В конце концов, в арбитражном деле № А40-287013/19 (в котором одним из лиц, участвующих в деле, являлся Кузнецов С.Б.) установлен факт обладания Филатовым Р.А. исключительными правами на указанные выше 27 музыкальных произведений (песен), что подтверждается сохраняющим силу Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-41770/2020-ГК по делу № А40-287013/19 от 18.11.2020.

При этом, пытаясь узнать о правоприменительной практике в Мещанском районе, я с удивлением натыкаюсь на сообщения СМИ, в которых говорится, что тяжкие преступления не расследуются, например: «ОВД "Мещанское" не спешит расследовать убийство ингушского чиновника (Москва)».

И в тоже время, моментально заводятся уголовные дела, по моему убеждению, с явной коррупционной направленностью в целях личного обогащения.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас дать поручение разобраться по справедливости в этом надуманном уголовном деле с явной коррупционной направленностью. Прошу пояснить, какими основаниями, кроме наживы, руководствовались руководители СО МВД и прокуратуры Мещанского района г. Москвы, лишая меня законного права на собственность?»