Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мужчины в браке живут дольше, а вот у женщин он отнимает от двух лет жизни, заявила сваха Роза Сябитова. «Почему российским женам плохо живется в браке?», - задалась она вопросом. И ответ, судя по ее посту в Instаgram, до банальности прост – все мужики сволочи.

Ну посудите сами. Вот она пишет: «Учёные выяснили, что замужние женщины менее восприимчивы к болевым ощущениям, так как научились притуплять и не воспринимать боль. А что же происходит в браке с женатыми мужчинами? Женатый мужчина продлевает свою жизнь на семь лет чаще, чем холостой, потому что по настоянию жены бросает вредные привычки, чаще посещает врачей, питается здоровой пищей, а значит меньше болеет». Кроме того, первоканальная сваха считает, что именно жены социализируют своих мужиков, которые именно в браке приобретают больше друзей, а это уменьшает стресс, снижается риск ожирения и диабета. Глубокая научная мысль!

А потому Роза Сябитова призывает сильную половину человечества менять свое отношение к женам и не обесценивать «семейный капитал», выбрасывая в «помойное ведро» опыт совместно пережитых трудностей, радостей и переживаний. Ну, если проще, то сваха призывает мужчину не разводиться, потому что именно женщина сделала из него человека.