«Чиновничий разнотык», Дмитрий Медведев объяснил причину всех бед России

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16 декабря 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

К дуракам и дорогам, о которых говорили классики, прибавилась еще одна беда, которая поразила Россию. Дмитрий Медведев назвал причиной всех сложностей и неурядиц в стране – "чиновничий разнотык".

Выступая на комиссии Совбеза по по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, Медведев попросил все ведомства работать согласованно, а не как всегда. «Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но – разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», - цитируют его РИА Новости.