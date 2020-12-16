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16 декабря 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Туапсинском районе, в Вельяминовском поселении появился новый микрорайон Горная Долина. Он рассчитан на шестьдесят семей — они получили землю по соцпрограмме господдержки. Заселят новый микрорайон учителя, медработники, сотрудники соцсферы и члены многодетных семей.



Энергообеспечением новых потребителей занялись энергетики Сочинского филиала "Россети Кубань". Она построили воздушную линию и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВ. Энергообъекты готовятся к вводу в эксплуатацию, после чего начнется технологическое присоединение новых абонентов.



Как отметил первый заместитель гендиректора сочинского филиала электросетевой компании Эдгар Армаганян, при проектировании энергообъекта учитывались рельефные особенности местности, а в работе специалисты использовали только современные материалы. Благодаря строительству воздушной линии в десять кВ и установке трансформаторной подстанции новосёлы не будут сталкиваться с перебоями энергии и смогут получать качественную услугу долгие годы.



Работы вела дюжина специалистов в составе четырёх ремонтных бригад, а также четыре единицы спецтехники. Всего из бюджета района на данное мероприятие выделили свыше двух с половиной миллионов рублей. Уже в первом квартале 2021 года после завершения процедуры ввода в эксплуатацию энергообъекта владельцы земельных участков смогут подавать документы на подключение к электроэнергии.



Большинство клиентских офисов "Россети Кубань" в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ведут работу в удалённом формате. Заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности можно подать в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф и при помощи онлайн-сервиса СветлаяСтрана.рф. Доступен телефон горячей линии компании — 8-800-220-02-20.