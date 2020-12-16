Депутат из Южно-Сахалинска считает, что родители должны учить своих детей правильно пить

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16 декабря 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба Городской Думы Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинский депутат Майя Кириллова удивила сегодня многих на заседании городской думы. Она заявила, что не стоит ограничивать места продажи алкоголя, просто родители должны научить своих детей правильно пить.

На встрече речь шла о том, что нужно расширять зону вокруг школ, спортивных организаций и других детских учреждений, где запрещено продавать спиртное. Но Кириллова заявила, что дело не в расстоянии, а в воспитании.

«Мое твердое убеждение, что в первую очередь мы должны воспитывать своих детей, чтобы они умели пить. Не надо говорить, что мы не должны пить. Да весь мир пьет и Россия, кстати, не на первом месте. Дети должны понимать, что алкоголь в их жизни обязательно появится, какой напиток стоит употреблять, какой не стоит, сколько должен стоить в магазине нормальный напиток. Надо делать упор на воспитании детей, культуре употребления алкоголя», - цитирует народного избранника sakhalin.info.

Дальше она разъяснила, что отдалять алкомаркеты от школ — значит «кошмарить» бизнес, а те, кто предлагает это просто пиарятся. Рюмочная вплотную со школой, считает Кириллова, не повлияет на воспитание детей. А если людям кроме как выпить нечем заняться, они, конечно, будут пить, что же с ними поделаешь.