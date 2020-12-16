Собянин продлил льготы по аренде для малого бизнеса

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16 декабря 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

«Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки. Ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021 года. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Продлевается действие программы «14 субсидий», в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов.

«В порядок предоставления субсидий внесены изменения, целью которых является расширение круга получателей поддержки, упрощение процедуры рассмотрения и экспертизы заявок», - отмечается в тексте.

В частности, предусматривается: поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий, - получателями субсидий могут стать участники межотраслевых (отраслевых) кластеров в составе инновационного кластера на территории Москвы, работающие в сфере креативных индустрий; возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях; возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках, оказывающих услуги по продвижению товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети интернет; возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов заявителем в случае предоставления неполного комплекта документов.

«В настоящее время программой «14 субсидий» воспользовались порядка 3 тыс. малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Также на шесть месяцев - до 1 июля 2021 года - продлеваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка составляет: до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 года (лимит кредитования - не более 100 млн руб.); до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020 года (лимит кредитования - не более 35 млн руб.). Заявки на реструктуризацию текущего кредита или на получение льготного кредита рассматриваются в банках-партнерах.

«На данный момент льготные кредиты на сумму более 87,3 млрд руб. получили более 10 тыс. компаний - субъектов МСП, в которых работают более 69,9 тыс. сотрудников. Одобрены заявки еще на сумму 35,5 млрд руб. С учетом продления срока действия программы и расширения перечня банков-партнеров льготные кредиты смогут получить еще порядка 10 тыс. субъектов МСП», - поясняется в сообщении.