Радио «Континенталь» разыгрывает топовый смартфон и путевки

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16 декабря 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Уже 18 декабря 35 счастливчиков найдут свои подарки, в том числе топовый смартфон и путёвку, под «Континентальной Ёлкой». Генеральным партнёром акции выступила сеть магазинов «Пятёрочка».

18 декабря Администрация города Челябинска и местная радиостанция откроют «Континентальную Ёлку» на Кировке. В честь этого пройдёт масштабный розыгрыш подарков от генерального партнёра проекта сети магазинов «Пятёрочка».

Светомузыкальное мероприятие пройдёт в модном в этом году онлайн формате на странице vk.com/radiochel. 10 подарков будет разыграно среди зрителей прямой трансляции – радио «Континенталь» дарит 5000р. на шопинг, 2000р. на ужин, 2500р. на оздоровительные услуги и другие подарки.

Остальные 25 призов, в том числе топовый смартфон, путёвка и светомузыкальные колонки от генерального партнёра проекта сети магазинов «Пятёрочка» будут разыграны среди покупателей сети магазинов «Пятёрочка».

Для участия в розыгрыше подарков достаточно до 18 декабря 2020г. совершить покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555р и прислать фото чека в комментарии под промо-постом https://vk.com/radiochel?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link , получить уникальный номер и смотреть в прямом эфире с 18.00 до 19.30 розыгрыш подарков.

На протяжении всей яркой программы с элементами светового шоу будут разыграны вожделенные призы, победители – зрители прямой трансляции будут включены в эфир и ведущие радио «Континенталь» лично поздравят их с выигрышем.

Подробности акции и события узнавайте на страничках в социальных сетях радио «Континенталь» https://vk.com/radiochel?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link и https://instagram.com/radiokontinental?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

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