Сиротам в Ялте дали квартиры, отрезанные от отопления и газа

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16 декабря 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АН-Крым

Фото: соцсети

«Счастливые» обладатели жилья за немалые 5,7 миллиона рублей два года недобрым словом поминали родное государство.

На днях Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, обвиняя должностных лиц в халатности.

«Экспертиза установила, что указанные жилые помещения переданы в состоянии, не соответствующем необходимым санитарным требованиям и нормам – квартиры не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, в то время как в сам дом коммуникации подведены, имеются явные дефекты отделки стен и потолка в комнатах», - сообщило ведомство.