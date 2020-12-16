Сиротам в Ялте дали квартиры, отрезанные от отопления и газа
16 декабря 2020, 16:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: АН-Крым
«Счастливые» обладатели жилья за немалые 5,7 миллиона рублей два года недобрым словом поминали родное государство.
На днях Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, обвиняя должностных лиц в халатности.
«Экспертиза установила, что указанные жилые помещения переданы в состоянии, не соответствующем необходимым санитарным требованиям и нормам – квартиры не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, в то время как в сам дом коммуникации подведены, имеются явные дефекты отделки стен и потолка в комнатах», - сообщило ведомство.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.