В России обновился рекорд по безработице

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16 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob указал на несоответствие количества безработных в нашей стране со статистическими данными. По мнению экспертов, безработных в России насчитывается уже свыше 10 миллионов человек. Последний раз такой уровень фиксировался более 10 лет назад.



Службы занятости сообщают, что к ним ежедневно обращаются сотни граждан, желающих найти хоть какую-то работу. Министр труда Антон говорит, что в ряде регионов в центры занятости обратилось больше граждан, чем было уволено из-за пандемии.



Рост безработицы произошёл из-за вынужденного сокращения сотрудников во многих компаниях. Набор в штат будет происходить, скорее всего, после окончания кризиса. В этом году практически все работодатели были вынуждены перестроить формат работы. Выросло количество вакансий с гибким и свободным графиком. Соискатели также часто пытаются найти работу, не связанную со стандартным режимом.



Эксперты считают, что 2020 год окончательно разрушил стереотипы о традиционном формате работы. Однако полный отказ от офисов могут позволить далеко не все отрасли. По этой причине рынок труда в скором времени ожидает гибридный формат работы, когда часть операций можно будет выполнять из дома, а отдельные задачи потребуют личного присутствия в офисе.