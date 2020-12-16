Ничего личного, только бизнес. Православные иконы, крестики и мощи как китайский ширпотреб

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pikabu.ru / raysikh

«Made in China» - нет, такого не напишут на православной иконе, или крестике с распятием, а между тем церковные товары производят именно в Поднебесной и продают оптом по дешевке.

В Китае недалеко от Шанхая есть знаменитый на весь мир оптовый рынок «Футьен». Здесь продаются церковные товары на любой вкус! Даже земля, вода и масло «со Святой земли», которые туристы и паломники раскупают и везут такие сувениры из Израиля – все это тоже оптом покупается именно здесь. Минимальная партия икон – 120 штук одного «дизайна», а потому церковь и отоваривается тут подешевке.

Об этом написал один из русских иммигрантов в Китае на ресурсе Pikabu. Он рассказал, что тема так заинтересовала журналистов, что к нему в Шанхай даже съемочная группа НТВ прилетела. Все сняли чин чинарем, вот только репортаж так до сих пор и не вышел – не дело верующим думать, что они китайскому ширпотребу поклоны отбивают.

Это только наивные люди думают, что святыни создаются в церковных артелях, где монахи вкладывают в каждый образок свою душу, а на самом деле, как пишут в комментариях к посту, в китайской провинции Сычуань даже есть несколько фабрик, которые специализируются на производстве мощей. Так что, ничего личного – только бизнес. Бизнес православной церкви, которая, кстати, у нас освобождена от налогов, видимо, чтобы поддержать китайского производителя.