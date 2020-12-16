X5 Retail Group установит нулевую наценку на семь социально значимых товаров с 16 декабря

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16 декабря 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

прилавки, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

X5 Retail Group, управляющая магазинами под брендом «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», установит нулевую торговую наценку на социально значимые товары. Решение вступает в силу в среду, 16 декабря.

«Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», - пояснили в компании.

Кроме того, на полках в магазинах данные продукты будут отмечены специальными ценниками. Торговые расходы на эти товары компания намерена покрывать за собственный счет.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман подчеркнул, что обнуление наценки позволит снизить розничные цены на «востребованные товары первой необходимости». По его словам, это особенно важно для социально не защищенных групп населения. Также он надеется, что такую инициативу поддержат коллеги по отрасли, производители и поставщики, поскольку «это поможет сдержать цены и поддержать покупателей».

Помимо этого, компания участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил решение проблемы с ростом цен на продукты.