В оперштабе Кубани опровергли слухи о новых ограничениях в регионе

Аргументы Недели → Общество

16 декабря 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Оперативный штаб Краснодарского края

В последнее время в соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят на территории региона новые ограничительные меры. Фейками была атакована и Ростовская область.



В краевом оперштабе, в свою очередь, все слухи опровергли и заверили, что в регионе не вводятся дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом. Опровергли фейковые сообщения и в Ростове.



Так, на Кубани, вопреки ложной информации, не закрываются школы и детсады, офисы, работающие с физлицами, фитнес-центры, учреждения дополнительного образования, спортивные объекты, торговые центры, магазины, парикмахерские, салоны красоты.



Тем не менее, постановлением главы края Вениамина Кондратьева режим повышенной готовности в регионе продлён до конца года — 31 декабря.