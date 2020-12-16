В оперштабе Кубани опровергли слухи о новых ограничениях в регионе

В последнее время в соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что власти Краснодарского края якобы вводят на территории региона новые ограничительные меры. Фейками была атакована и Ростовская область.
В краевом оперштабе, в свою очередь, все слухи опровергли и заверили, что в регионе не вводятся дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом. Опровергли фейковые сообщения и в Ростове.
Так, на Кубани, вопреки ложной информации, не закрываются школы и детсады, офисы, работающие с физлицами, фитнес-центры, учреждения дополнительного образования, спортивные объекты, торговые центры, магазины, парикмахерские, салоны красоты.
Тем не менее, постановлением главы края Вениамина Кондратьева режим повышенной готовности в регионе продлён до конца года — 31 декабря.
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