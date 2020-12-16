В Челябинской области не будут вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

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16 декабря 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Эту информацию подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Алексей Текслер подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остается стабильной.

«Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры», – сказал губернатор.

По его мнению, пока нет оснований для усиления ограничительных мер, основная задача – соблюдать уже существующие меры. Он потребовал от глав муниципалитетов строго соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Напомним, по данным пресс-службы областного минздрава, за последние сутки выявлено еще 310 новых случаев заболевания, 15 южноуральцев скончались.