Кубанская команда победила в высшей лиге КВН

Команда КВН "Русская Дорога" из Армавира одержала победу в Высшей лиге. С успехами юмористов поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Только что ребята прислали видео, поделились радостью", — написал в своём telegram-канале глава региона и добавил, что сезон был непростым. Кондратьев отметил, что армавирцы долго шли к победе и проходили каждый этап на высоком уровне.
В финале столкнулись пять команд. На первой ступени пьедестала оказались "Русская Дорога" и сборная "Татнефти" из Альметьевска с 12 баллами. Второе место досталось команде "Полуостров" из Симферополя — команда набрала 11,3 баллов.
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