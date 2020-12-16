Кубанская команда победила в высшей лиге КВН

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16 декабря 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Команда КВН "Русская Дорога" из Армавира одержала победу в Высшей лиге. С успехами юмористов поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев.



"Только что ребята прислали видео, поделились радостью", — написал в своём telegram-канале глава региона и добавил, что сезон был непростым. Кондратьев отметил, что армавирцы долго шли к победе и проходили каждый этап на высоком уровне.



В финале столкнулись пять команд. На первой ступени пьедестала оказались "Русская Дорога" и сборная "Татнефти" из Альметьевска с 12 баллами. Второе место досталось команде "Полуостров" из Симферополя — команда набрала 11,3 баллов.