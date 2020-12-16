Собянин: Все соцвыплаты в Москве будут увеличены

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16 декабря 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Все социальные выплаты в Москве в 2021 году будут увеличены, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

«С 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 20 тыс. 222 руб.», - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, на 3,7% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: малообеспеченным семьям с детьми (262 тыс. детей), многодетным семьям (420 тыс. детей), семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тыс. получателей), ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тыс. человек), труженикам тыла (35 тыс. человек), ветеранам труда (830 тыс. человек), реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тыс. человек), Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Помимо этого, с 1 января 2021 года ежемесячное вознаграждение приемным родителям составит 17 тыс. 318 руб. за приемного ребенка и 29 тыс. 441 руб. за ребенка-инвалида (28 тыс. 390 руб. - в 2020 году). Кроме того, с 1 января 2021 года в столице официально вводится новая льготная категория граждан «дети войны» - москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Размер ежемесячной выплаты «детям войны» составит 1 тыс. 643 руб. Она заменит установленную ранее выплату лицам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (1 тыс. 584 руб.) и будет осуществляться в беззаявительном порядке - на основании сведений, имеющихся в распоряжении органов социальной защиты населения города Москвы. Эту выплату получат 71,5 тыс. горожан.

Также по традиции в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другие.