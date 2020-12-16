С 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными

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16 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life.ru

фото: pixabay.com

С 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными. Уже менее, чем через месяц, 10 января вступают в силу поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

Эксперты отметили, что эти поправки станут самыми масштабными с того момента, как закон был принят в 2001 году.

С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Под контролем будут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Здесь речь идёт о суммах более 100 тысяч рублей.

С будущего года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее трех миллионов рублей.

Эксперты предупреждают, что при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

Поправки нацелены на устранение двойных бухгалтерий. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.

Для каждой группы компаний (банки, страховые компании, ломбарды, почта и т.д.) вводится чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг.

Эксперты убеждены - добросовестным компаниям опасаться нечего.