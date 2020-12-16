"Не чужие друг другу люди": Алёна Водонаева обратилась к губернатору Кубани

Аргументы Недели → Общество

16 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/alenavodonaeva

Популярная телеведущая Алёна Водонаева полностью расплатилась за жильё в Геленджике. Об этом она сообщила сама и добавила, что по документам жилплощадь принадлежала ей с лета, однако было куплено в рассрочку и полностью в собственность ведущая вошла только сейчас.



“Ну что, уважаемый губернатор Краснодарского края, теперь мы не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани”, — пообещала Водонаева. Она также купила квартиру в Геленджике и для своих родителей.



Ранее ведущая раскритиковала главу Геленджика Алексея Богодистова за перебои с водой в городе. Водонаеву возмутил так же тот факт, что крупные отели и гостиницы проблем с водоснабжением не испытывали, а вот простые горожане стояли в очередях за водой с вёдрами и бутылями.