Более полусотни жителей Краснодара заразились COVID-19 за сутки
16 декабря 2020, 13:40[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
За 15 декабря на Кубани зафиксировано 186 случаев заражения коронавирусом — 80 мужчин и 106 женщин, в числе которых 14 детей. Младшему пациенту семь месяцев.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в краевом центре — 51 человек, а также в Новороссийске, Сочи и Лабинском районе — 15, 13 и 12 новых пациентов соответственно.
По информации краевого оперштаба, с начала пандемии уже почти 25 тысяч жителей региона заболели коронавирусом. Сегодня на сто тысяч кубанцев приходится 439,1 ковид-пациентов. 16 845 заболевших выписаны по выздоровлению, однако 737 инфицированных скончались.
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