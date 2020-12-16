ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество

Более полусотни жителей Краснодара заразились COVID-19 за сутки

, 13:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Более полусотни жителей Краснодара заразились COVID-19 за сутки
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 15 декабря на Кубани зафиксировано 186 случаев заражения коронавирусом — 80 мужчин и 106 женщин, в числе которых 14 детей. Младшему пациенту семь месяцев.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в краевом центре — 51 человек, а также в Новороссийске, Сочи и Лабинском районе — 15, 13 и 12 новых пациентов соответственно.

По информации краевого оперштаба, с начала пандемии уже почти 25 тысяч жителей региона заболели коронавирусом. Сегодня на сто тысяч кубанцев приходится 439,1 ковид-пациентов. 16 845 заболевших выписаны по выздоровлению, однако 737 инфицированных скончались.

Kub