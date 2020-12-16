Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчётом

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16 декабря 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Выступление в Московской городской думе я обычно посвящаю планам развития экономики, социальной сферы Москвы. Сегодня об этом тоже пойдет речь. Но по понятным причинам главное место в отчете займет тема борьбы с пандемией. В 2020 году наш город, страна и все человечество столкнулись с исключительным вызовом - эпидемией, которую мир не знал, наверное, последнюю сотню лет. Это коснулось почти каждой семьи и стало настоящим испытанием для всего общества», - сообщил Собянин в начале своего отчета.

Мэр добавил, что решения, которые принимают власти города во время пандемии, основаны на опыте других стран, регионов, городов и анализе возможностей российской столицы.

«Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации», - сказал Собянин.

Он добавил, что больше миллиона школьников перешли на дистанционное обучение всего за неделю и нормально завершили учебный год.

По словам мэра, за время пандемии городские службы справились с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов, по ремонту и приспособлению под лечение коронавируса больниц и обсерваторов.

Также Собянин сообщил, что московский общественный транспорт тоже справился с работой в новых условиях: удалось снизить объемы перевозок, но сохранить частоту движения.

«Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции», - отметил Собянин.

Также, как добавил мэр, промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.