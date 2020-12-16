В Челябинской области стартует акция «Елка желаний»

Аргументы Недели → Общество

16 декабря 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал чиновников проконтролировать проведение акции в каждом муниципалитете.

Напомним, акция «Елка желаний» призвана исполнить новогодние желания ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это ежегодная акция, но в этом декабре к организации мероприятий будут подходить с особой строгостью из-за COVID-19.

«Праздник, особенно для детей, должен состояться. Поэтому все, что касается работы с детьми, особенно, когда речь о семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, здесь важно - и подарки, и внимание, с учетом мер предосторожности», – подчеркнул Алексей Текслер.

В прошлом году чиновники сделали подарки 50 юным южноуральцам. Губернатор и члены правительства на торжественном мероприятии снимали с елки шары, читали пожелания, а потом дарили им подарки. Министерство социальных отношений находило тех ребят, кто особенно нуждается во внимании: это дети, потерявшие родителей, дети с инвалидностью, из неполных семей. К всероссийской акции подключались все муниципалитеты.

В этом году Алексей Текслер попросил глав муниципалитетов принять участие в акции, а также не забыть про праздничное оформление населенных пунктов: иллюминацию, снежные городки.