Южноуральские полицейские изъяли 70 килограммов наркотиков

Аргументы Недели → Общество

16 декабря 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Следственные органы возбудили шесть уголовных дел в отношении двух жителей Челябинской области, которые обвиняются в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, оперативники задержали сначала одного из злоумышленников в Челябинске на улице Северный Луч. Ему удалось спрятать внутри двух садовых насосов более 20 килограммов синтетических наркотиков, еще 40 килограммов наркотиков обнаружили в двух принадлежащих ему гаражных боксах. Задержанный хотел сбыть их через интернет.

В ходе дальнейших мероприятий оперативникам удалось вычислить еще одного участника преступной группы. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Свердловской области. У него дома был спрятан наркотик массой 750 граммов.

Следственные органы возбудили шесть уголовных дел, которые позже объединили в одно производство. Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных.