РБК: Уровень смертности в России достиг максимального значения за последние 10 лет

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16 декабря 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние 10 лет. Рост смертности не объясняется только прямыми потерями от коронавирусной инфекции COVID-19.

В этом году на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году). В 2010 году смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета. Расчеты РБК произведены на основе данных Росстата из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих.

Смертность в расчете на 10 тысяч жителей за 10 месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек. Это на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

В 2010 году за январь—октябрь скончались 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав РФ в 2014 году, в этом году приходится около 1,7% от общей смертности.