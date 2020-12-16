В Челябинской области выявлено 310 случаев заражения коронавирусом

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16 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

С начала пандемии инфекцию перенесло более 31 тысячи южноуральцев.

Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, за последние сутки подтвердилось еще 310 случаев заболевания, скончались 15 человек: 9 человек от COVID-19, у остальных были тяжелые сопутствующие заболевания.

Напомним, на этой неделе в область поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». В первую очередь прививки ставят медикам, педагогам, социальным работникам, добровольцам.

На территории Челябинской области действует режим повышенной готовности: в общественных местах необходимо носить маски и перчатки, гражданам старше 65 лет рекомендуют ограничить посещение многолюдных мест. На предприятиях общепита запрещены массовые и развлекательные мероприятия, с 23.00 до 6.00 их работа приостанавливается. По сообщениям некоторых СМИ, на Южном Урале вводятся новые ограничительные меры, но власти опровергли эту информацию.