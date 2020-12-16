Создатель одежды Putin Team получит премию за качество продукции

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16 декабря 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото из соцсети

Компания модельера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина получит премию Российского правительства в области качества. Бренд SHISHKIN отмечен в проекте постановления кабмина.

Дмитрий Шишкин ранее лично презентовал президенту РоссииФ Владимиру Путину коллекцию одежды Putin Team. Дизайнер из Екатеринбурга на совещании о ситуации с легкой промышленностью предложил Путину сшить для него спортивный костюм из коллекции, - сообщает URA.RU. Владимир Путин согласился.

«Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в категории организаций с численностью работающих ‎от 250 до 1000 человек», — говорится в правительственном документе.

Forbes ранее писал, что автор коллекции Putin Team заработал 200 млн рублей на пошиве защитных костюмов и масок для врачей. По данным Forbes, до пандемии Шишкин отшивал корпоративную одежду для «Газпрома», «Роснефти», «Росатома», ФК «Зенит» и ХК ЦСКА и изготавливал костюмы по индивидуальным меркам. В 2019 году выручка его компаний составила около 500 млн рублей, прибыль — порядка 100 млн. Своим успехом предприниматель отчасти обязан Минпромторгу, при поддержке которого ранее разработал коллекцию одежды Putin Team.