Директор Института демографии ВШЭ считает, что алкоголь – не главная причина смертности в России

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Алкоголь в России – серьезная проблема, которая действительно влияет на смертность, но не единственная и не самая главная. Так считает директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

По его словам, какая-то часть людей умирает раньше из-за болезней, связанных с алкоголем, либо в результате несчастных случаев в состоянии опьянения. Эксперт также отметил, что есть много всего в нашей жизни, помимо алкоголя, что влияет на смертность.

«Конечно, по сравнению с XIX веком смертность в России снизилась разительно. Но по сравнению с другими странами мы сильно отстаем. Алкоголь – один из факторов этого отставания, но не единственный и даже не самый главный».

Вишневский также считает, с проблемой, несомненно, надо что-то делать, но не бороться простыми запретами.

«Алкоголизм населения – явление сложное, а у нас борьбу с ним часто понимают как систему запретов. Между тем, это совсем не самый эффективный способ решения проблемы», – считает эксперт.

Ранее эксперты составили рейтинг трезвости российских регионов 2020 года.