В Москве задержали директора, который переоделся в вора и ограбил собственный магазин
15 декабря 2020, 20:04[ «Аргументы Недели» ]
Ограбление века раскрыли в Москве – из сейфа магазина таинственным образом исчезли 1,7 миллионов рублей. Недостачу обнаружил сотрудник службы безопасности и сообщил в полицию.
Когда сыщики стали просматривать записи с камер наблюдения, то увидели таинственного мужчину в балаклаве, который ловко орудуя ключом, вытащил деньги из сейфа и скрылся. Вот только следователей смутило наличие ключа, а затем сотрудники опознали в грабителе собственного 33-летнего директора компании.
Когда за ним пришли, деньги он уже успел потратить, а значит пришлось заводить уголовное дело о присвоении и растрате, пишет канал Mash. Вот что значит, маскировочка подвела.
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