В Москве задержали директора, который переоделся в вора и ограбил собственный магазин

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Ограбление века раскрыли в Москве – из сейфа магазина таинственным образом исчезли 1,7 миллионов рублей. Недостачу обнаружил сотрудник службы безопасности и сообщил в полицию.

Когда сыщики стали просматривать записи с камер наблюдения, то увидели таинственного мужчину в балаклаве, который ловко орудуя ключом, вытащил деньги из сейфа и скрылся. Вот только следователей смутило наличие ключа, а затем сотрудники опознали в грабителе собственного 33-летнего директора компании.

Когда за ним пришли, деньги он уже успел потратить, а значит пришлось заводить уголовное дело о присвоении и растрате, пишет канал Mash. Вот что значит, маскировочка подвела.