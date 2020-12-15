«Проще к Санта Клаусу и Байдену обратиться, чем к нашим властям», жители Челябинска жалуются американскому президенту

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Жители Челябинска записали видеообращение к Джозефу Байдену и всему мировому сообществу, потому что дошли до той точки отчаяния, когда стучаться со своими проблемами уже некуда. Американского президента они называют последней надеждой, поскольку «на протяжении последних нескольких лет подвергаются экологическому геноциду».

Жители региона задыхаются от промышленных выбросов, перечню которых позавидовала бы таблица Менделеева. Количество ЛОР и онкобольных растет в геометрической прогрессии, а власть строит все новые и новые предприятия, которые «отнимают от людей право дышать чистым воздухом». Авторы видео признались, что они уже обращались в прокуратуру, мэрию, правительство региона, а также в приемную президента — и отовсюду получили отписки.

«Проще к Санта Клаусу и Байдену обратиться, чем к нашим властям. Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем чёрт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады», — рассказывают челябинцы.